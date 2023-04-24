Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет удача в конце апреля

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Астрологи сообщили, что в конце апреля звезды займут положение, благоприятное для некоторых зодиакальных знаков. Вселенная подарит им новые возможности и даст шанс для реализации заветных желаний.

Так, отличное время начинается для Овнов. Они могут получить неожиданную поддержку от своих родных или коллег на работе. Представители этого знака смогут начать новые проекты, которые принесут отличные результаты. Также у Овнов имеется шанс получить приглашение на мероприятие, которое даст новые уникальные возможности.

Для Раков в конце апреля начнется время романтики и успеха. Они могут встретить долгожданную вторую половинку, а также быстро и далеко продвинуться по карьерной лестнице. Им будет удаваться все, за что они ни возьмутся.

У Стрельцов в конце апреля возможно начало периода приключений и путешествий. Судьба подарит им шанс отправиться в поездку, которую давно откладывали. Звезды обещают представителям знака новые знакомства, которые не только расширят круг общения, но и подарят больше возможностей для реализации, сообщает «МК».

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