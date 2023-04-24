Ученые назвали продукт, помогающий прочищать сосуды и способствующий похудению

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Ученые сообщили, что в медицине и косметологии широко используется льняное масло благодаря своим уникальным свойствам. По их словам, человек может извлечь большую пользу из его употребления.

Этот продукт содержит множество жирных кислот, макро- и микроэлементов, которые важны для здоровья. Особенно важным является содержание омега-3 жирных кислот, которых в льняном масле в три раза больше, чем в рыбьем жире.

Недавние исследования показали, что льняное масло может прочистить кровеносные сосуды, а также помогает сбросить лишние килограммы.

Льняное масло способствует улучшению работы сердца и сосудов, снижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, улучшает работу ЖКТ. Также оно обладает противовоспалительными свойствами и может помочь в борьбе со множеством заболеваний.

Еще льняное масло используется для ухода за кожей и волосами. Оно питает, увлажняет и оздоравливает кожу, улучшает ее эластичность и уменьшает морщины. Его можно использовать в качестве маски для волос, которая укрепляет и увлажняет их, передает портал Magazin.novosti.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека. В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета.