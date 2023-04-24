Bloomberg: США раздражены позицией Макрона по Украине

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена раздражена в связи с дипломатическими усилиями французского лидера Эммануэля Макрона по разрешению кризиса на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Когда речь заходит о войне на Украине, люди, знакомые с мышлением администрации президента США, говорят, что Белый дом раздражен тем, что Макрон занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками, — сказано в статье.

Отмечается, что стремление президента Франции способствовать началу переговоров не только ставит под сомнение возможность ВСУ добиться успеха в ходе контрнаступления, но и угрожает единству Запада.

По данным Bloomberg, Макрон намерен предложить КНР план по мирным переговорам между РФ и Украиной. Он уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И поработать над реализацией основ для переговоров.