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Нутрициолог Вуйичич назвала лучшие способы приготовления пищи

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Нутрициолог Вуйичич назвала лучшие способы приготовления пищи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нутрициолог Ясна Вуйичич перечислила лучшие способы приготовления пищи. Она порекомендовала варить и тушить овощи или мясо.

По словам специалиста, при приготовлении пищи на пару сохраняются все минералы и полезные свойства белка в продуктах.

Нутрициолог призвала реже жарить пищу, потому что продукты поглощают в себя масло и наносят вред организму при переваривании.

Вуйичич отметила, что во время приготовления блюд нужно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому следует использовать количество полезных жиров в меру, передает сербское издание «Политика».

Необходимо правильно употреблять чеснок для профилактики рака. Об этом рассказал врач-онколог Николай Норкин. Он сообщил, что в зубчике чеснока содержатся два мощных вещества — фермент аллициназа и аминокислота аллиин. При их взаимодействии образуется аллицин, который обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно незаменимо при борьбе с вирусами.

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