Три малые главки установили на церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Большая Новодмитровская улица, 23с9 Карта всех событий

На церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе установили три малые шестиметровые главки весом около 10 тонн. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— На храм вернулись три малые главки. Их с помощью специальной техники подняли на высоту почти 23 метров. Монтировать приходилось особенно бережно, учитывая, что стены церкви старинные, исторические, — рассказал он.

Помимо этого специалисты восстановили утраченные элементы кирпичной кладки здания и привели в порядок кладку центрального барабана. В ближайшее время в храме смонтируют еще две главки — центральную и крайнюю малую, передает официальный сайт мэра Москвы.

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