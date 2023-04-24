Терапевт Хухрев предупредил о болезнях, которые можно подхватить во время отдыха в тропиках

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Перед тем как отправиться на отдых в тропическую страну, необходимо подготовиться, иначе есть риск подхватить опасное заболевание. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

— Очень опасна желтая лихорадка. Ею можно заразиться в тех регионах Африки, где организуются сафари: Зимбабве, север ЮАР, Намибия, частями Кения, а также Занзибар и Мозамбик. Россия — одна из немногих стран, где разработали вакцину от желтой лихорадки, и эту прививку обязательно надо сделать перед поездкой, — предупредил специалист.

Также важно запастись противомалярийными препаратами, обычно их начинают пить за неделю до поездки. Помимо этого, лучше сделать прививки от гепатита А, дифтерии и столбняка.

В Индии, например, есть риск столкнуться с амебиазом. На пляжах Таиланда и Вьетнама также можно подхватить различных паразитов, в их числе ришта, то есть подкожный червь, и эхинококки. В основном они водятся на пляжах, где люди ходят босиком. Там же гадят зараженные собаки, заключил Хухрев в беседе с радио Sputnik.

Отравление и простуда становятся частыми спутниками туристов в путешествиях. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что делать при первых признаках заболевания на отдыхе и какие лекарства нужно обязательно взять с собой в путешествие.