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Диетолог Игнатикова рассказала, кому нельзя есть спаржу

Араз Салехов

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Еда
Общество
Диетолог Игнатикова рассказала, кому нельзя есть спаржу
Фото: gov.spb.ru

Людям с проблемами в желудочно-кишечном тракте необходимо с осторожностью относиться к спарже. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог Елена Игнатикова.

— Людям, которые страдают синдромом раздраженного кишечника или какими-то воспалительными заболеваниями кишечника (это может быть язвенный колит, болезнь Крона), такой продукт не стоит включать в рацион, — сказала она.

По ее мнению, употребление такого продукта может обернуться болью и спазмами. Для всех остальных людей спаржа чрезвычайно полезна, поскольку в ней находится достаточное для человека количество клетчатки, сообщает радио Sputnik.

Также спаржа является хорошим продуктом для похудения. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнула, что этот весенний деликатес имеет невысокий гликемический индекс.

Кроме того, Соломатина заявила, что людям с гастритом не рекомендуется употреблять острые, соленые, кислые, жирные и жареные продукты. Эксперт порекомендовала употреблять продукты, которые будут обволакивать слизистую: различные кисели и пюре, мясо на пару.

Врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова назвала «ВМ» топ-5 продуктов, которые не стоит есть натощак.

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