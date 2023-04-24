Министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся в Москве 25 апреля

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 25 апреля, встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана состоится в Москве. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

— Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана, — цитирует его РИА Новости.

Политолог Юрий Светов оценил перспективы сотрудничества между Россией и Турцией. По словам эксперта, полноценным союзником России президент Реджеп Тайип Эрдоган не станет, и больше всего сейчас Турции может подойти название «дружественная страна». Политолог напомнил, что Турция — член НАТО и подписала множество соглашений с США.

16 апреля президент России Владимир Путин встретился с главой Министерства обороны КНР Ли Шанфу. По словам китайского военного, отношения между РФ и Китаем превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

11 апреля представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Подписанные договоры касаются использования инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту и техобслуживанию самолетов.