В Казахстане отменили военный парад ко Дню Победы из-за экономии средств

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В Казахстане отказались от проведения военного парада в этому году в связи с необходимостью экономии средств и решения других задач. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

— Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач, — говорится в сообщении.

В качестве приоритетного направления в ведомстве определили поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, сообщает РИА Новости.

В России от проведения мероприятия решили не отказываться. 22 апреля на Красной площади в Москве стартовали подготовительные мероприятия к празднику День Победы.

Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль.

Участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.