В России за сутки выявили 5458 новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 382 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4917 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, существующие в России вакцины эффективны от новой инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая.

Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.