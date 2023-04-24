Эксперт Захаров назвал причины рекордного дефицита кадров

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На фоне рекордного дефицита кадров среднее время поиска работы сократилось, а работодатели вынуждены заниматься вопросами повышения производительности труда. Об этом рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Эксперт отметил, что дефицит кадров произошел по ряду причин. По его словам, не только демографический кризис, но и текущая ситуация в стране, а также трансформация рынка после пандемии коронавируса привели к серьезному дефициту работников.

Эксперт уточнил, что с 2008 года на рынок труда каждый год выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем в предыдущем году, передает НСН.

За последние полгода российские компании стали меньше предлагать соискателям вакансии на удаленке, передает ФАН.

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры.