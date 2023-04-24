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У Украины никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

— Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто являются профессиональными военными ... , уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли, — сказал он.

По его словам, по этой причине в ВСУ попадают люди без военного опыта, которых приходится обучать. Мельник признает, что украинским войскам нужно больше людей и боеприпасов для артиллерии и танков, передает El Pais.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии отправляет в зону спецоперации большое число новых мобилизованных солдат. Основная часть граждан сразу будет направлена в зону боевых действий, их обучение будет проходить там же.

Издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании написало, что Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании. Офицеры считают, что украинская армия не сможет нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции, будут проводиться ограниченные маневры.