Bloomberg: Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

Фото: Pixabay

Посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI, в котором дипломат высказался о статусе Крыма и стран Балтии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам журналистов, данное решение было принято в связи с волной негодования западных политиков из-за высказывания китайского посла.

— Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром, — говорится в сообщении.

Однако к полудню по пекинскому времени запись удалили.

Накануне Лю Шайе заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским». Страны Балтии и Украины резко отреагировали на подобное мнение. Так, в Киеве заявили, что это противоречит позиции Пекина, а МИД Латвии и Эстонии вызвали китайских послов.

В тот же день около 80 европейских депутатов написали письмо, в котором они попросили признать посла Китая во Франции Лю Шайе персоной нон грата после его слов о Крыме. По мнению депутатов, поведение посла является неприемлемым.