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Приметы и советы

Почти три тысячи квадратных метров незаконных построек демонтировали в ЗАО с начала года

Лейла Алиева
Город
Почти три тысячи квадратных метров незаконных построек демонтировали в ЗАО с начала года
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

За первый квартал этого года на западе столицы ликвидировали 19 самостроев общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Всего за три месяца на территории ЗАО было обследовано более 750 земельных участков и зафиксировано 345 нарушений в земельно-имущественной сфере. Чаще всего они были связаны с несоответствием целевого назначения земельного участка с его фактическим использованием и размещением объектов без оформления земельно-правовых отношений.

— В период с января по март на территории ЗАО выявили 102 незаконно возведенных объекта общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров. Из них 69 — капитальные строения, 33 — некапитальные постройки, такие как бытовки и навесы. В настоящий момент ликвидировано 19 самостроев общей площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров, — рассказал Бобров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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