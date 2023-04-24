«Акцент на животе или декольте»: стилист Сухарев назвал модные платья 2023 года

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Модный эксперт Алексей Сухарев рассказал, какие платья в этом сезоне позволят женщинам почувствовать себя неотразимыми.

— В этом сезоне, как и в будущем, вновь будут актуальны нулевые. А это значит — длина мини или макси, открытые плечи, асимметрия, акцент на животе или декольте. Помимо этого, максимум декора, плечи, разрезы. Что касается цветов, то это хищный и цветочный принты, вся пастельная гамма. Но самые модные цвета сезона — черный и розовый, — пояснил он.

Чтобы платье подчеркивало достоинства и скрывало недостатки, стилист рекомендует самостоятельно проанализировать фигуру и понять, что лучше прикрыть, а что «открыть миру». При этом никогда не выйдут из моды платья-рубашки, платья на запах и платья-комбинации, передает StarHit.

Персональный стилист Лесли Хсу рассказала о правилах моды для женщин старше 40 лет. В частности, она посоветовала носить туфли на платформе или танкетке. Бейсболка уместно смотрится в самых разных образах, добавляет стилист Александра Симачева. При этом выбрать удачную модель может каждый, что делает ее главным аксессуаром весенне-летнего сезона.