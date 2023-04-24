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Эксперты обсудят перспективы адаптации молодых специалистов к условиям импортозамещения

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудят перспективы адаптации молодых специалистов к условиям импортозамещения
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

26 апреля состоится заседание Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров на тему: «ИТ-кадры в условиях дефицита. Адаптация молодых специалистов к условиям импортозамещения».

Эксперты обсудят следующие вопросы:

  • Механизмы восполнения кадрового дефицита в области ИТ;
  • Подготовка и адаптация ИТ-специалистов под текущие условия РФ;
  • Программы переподготовки ИТ-кадров на отечественные;
  • Борьба за молодого специалиста – какие методы используют отраслевые предприятия?
  • Как адаптировать программы обучения в условиях импортозамещения?
  • Необходимость введения средне-специального образования по ИТ-направлению;- ИТ или фундаментальное инженерное образование с элементами ИТ?
  • Может ли ИТ-шник погрузиться в производственную специфику?
  • Учим ли мы молодежь создавать аппаратные средства ИТ-инфраструктуры?

В дискуссии примут участие: Рената Абдулина, председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования; Сергей Белоусов, проректор по цифровой трансформации, Национальный исследовательский университет «МЭИ»; Ксения Васильева, сопредседатель Комитета по человеческим ресурсам, Ассоциация менеджеров; вице-президент по персоналу, Inventive Retail Group; Павел Гамов, директор по развитию, Б1; Федор Кирдяшов, директор департамента образования, ГК «Астра»; Ирина Кулешова, директор по развитию бизнеса, Сетевая Академия Ланит; Наталья Лиходеевская, HRD, Softline.

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