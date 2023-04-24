Андрей Бочкарев: Пролетное строение моста через затон реки Новинки установили на опоры

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Специалисты завершили установку главного пролетного строения автомобильного моста через затон реки Новинки в проектное положение. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность строения составила 291 метр. Из-за этого работы производились поэтапно, с использованием подъемных механизмов и домкратов.

Кроме того, параллельно ведется строительство других необходимых объектов. В частности, речь идет об улично-дорожной сети, протяженностью более одного километра, подземного пешеходного перехода и разворотной площадки для городского транспорта.

— Реализация данных объектов позволит сформировать магистральную улично-дорожную сеть, создать поперечные транспортные связи в Южном административном округе города. Кроме того, это позволит обеспечить транспортное обслуживание новых жилых кварталов, а также решить вопрос транспортировки пассажиров к станциям московского метрополитена и МЦК, — рассказал Бочкарев.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что для комфортного передвижения пешеходов будут обустроены тротуары, наземные регулируемые и подземный переходы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, автомобильный мост через затон Новинки готов на 85 процентов, его строительство завершится к концу 2023 года. Строение соединит Симоновскую набережную с Южнопортовым районом. Кроме того, он улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов.