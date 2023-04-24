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Психолог Хорс рассказал, как отдыхать с пользой для здоровья

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Хорс рассказал, как отдыхать с пользой для здоровья
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

О том, почему люди не успевают отдохнуть за выходные и как продуктивно провести праздники, рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

Он посоветовал избегать употребления спиртных напитков во время праздников. Алкоголь в моменте ощущается как релаксант, а на самом деле, он депрессант и сильно нагружает нервную систему человека

По словам эксперта, для полезного отдыха человеку необходимы прогулки на свежем воздухе, путешествия, сон, правильное питание. Стоит избегать вредной пищи и постоянного использования гаджетов, передает «Радио 1».

В свою очередь психотерапевт Ирина Крашкина посоветовала при отдыхе в большой компании с детьми распределить между всеми отдыхающими заботы о логистике, питании, экскурсиях и детях. Тогда отдых действительно будет приятным и запоминающимся для всех, сообщает газета «Петербургский дневник».

Специалисты дали совет, чем можно заменить сорвавшийся летний отпуск.

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