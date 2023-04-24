Начались работы по возведению подземного уровня здания культурно-досугового центра на улице Грина

Фото: Департамент строительства города Москвы

Многофункциональный культурно-досуговый центр построят на улице Грина, владение 1, корпус 3, в районе Северное Бутово.

— Начались работы по возведению стен подземного уровня здания, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Как отметили в столичном департаменте строительства, здание разместится на участке площадью 0,66 гектара. Культурно-досуговый центр будет иметь в своем составе три зоны: зрелищную, клубную и административную. В зрелищной зоне разместят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

В концертном зале возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов. В зрительном зале для проведения концертно-театральных мероприятий предусмотрена система постановочного освещения.

В клубной зоне, которая предназначена для тех, кто увлекается рисованием, танцами и пением, будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студия декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технических помещений. Также предусмотрено строительство парковки на 23 машино-места на территории центра.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что культурный центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.

— Также здесь откроют студию раннего развития детей. Эта зона станет прекрасным местом для семейного досуга. Каждому найдется занятие по душе, — также отмечал столичный градоначальник.