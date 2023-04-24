ФСБ задержала покупавших оружие у российских военных белгородцев

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих жителей Белгородской области, которые покупали оружие у российских военнослужащих. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

— Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова АК-74М, а также патроны калибра 5,45 х 39 в количестве 387 штук. Изъятое пригодно для использования по назначению. Подозреваемые намеревались сбыть автоматы, — сообщили в ведомстве,

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия». Им может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы, передает РИА Новости.

2 марта сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

19 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ.