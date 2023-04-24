Politico: Евросоюз планирует вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая

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Евросоюз планирует вывести Бразилию, Нигерию, Чили и Казахстан из-под влияния России и Китая, склонив их на свою сторону. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

— Нетрудно понять, почему в список приоритетных попали именно эти четыре страны. Каждая из них представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем, — пишет он.

Усиление Брюсселя, предполагают европейские чиновники, позволит ЕС не только решить свои проблемы с ресурсами, но и стать более самостоятельным игроком на международной арене. Однако на текущий момент объединению следует быть менее наивным и больше заботиться о своей экономической безопасности, говорится в статье Баригацци.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.