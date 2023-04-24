Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов сообщил о массированном обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил о массированном обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более полутора часов ведут массированный обстрел Запорожской области. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, обстрелу подвергаются населенные пункты Каменка-Днепровская, Великая Знаменка и Водяное. Всего зафиксировано не менее 20 прилетов из орудий калибром 152 миллиметра.

— Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

22 апреля Владимир Рогов сообщал, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Он добавил, что в самом городе Запорожье в настоящее время много украинских военных и оружия расположилось на территории предприятия «Запорожсталь».

Рогов также заявлял, что в Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону армии России. По его словам, уже сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте