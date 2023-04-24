Беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, район Капотня, 2-й квартал Карта всех событий

В столичном районе Капотня на территории нефтеперерабатывающего завода нашли квадрокоптер. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

По предварительной информации, аппарат лежал в десяти метрах от забора. Беспилотник Mavic-820677 был оборудован видеокамерой. Взрывчатых устройств и веществ в нем не обнаружено.

На месте происшествия также нашли перцовый баллончик и карту памяти, передает ТАСС.

Другой БПЛА упал в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска. Трехметровый дрон-камикадзе нес канадские взрывные заряды M112. По предварительным данным, он потерпел крушение из-за столкновения с деревьями.