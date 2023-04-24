«Есть все, что захочется»: швейцарский журналист остался в восторге от Москвы

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Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в российской столице не уступает европейскому.

— В центре города много уличных кафе, ресторанов, они полны посетителей. Там есть все, что захочется. Так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, — поделился он.

По словам журналиста, его искренне поразило высокое качество сотовой связи, которая намного быстрее европейской. Все в Москве показывает несостоятельность заявлений о крахе экономики страны, отметил Кеппель на YouTube-канале своего издания.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений. Что может войти в новый ограничительный пакет и как именно Евросоюз намерен бороться с обходом ранее введенных санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.