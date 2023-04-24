Генерал Ходжес: Запад и Киев хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками

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Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море. Такое мнение высказал экс-командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес.

Он отметил, что благодаря полуострову РФ господствует над северным побережьем Черного моря, поэтому Соединенным Штатам и Европе необходимо занять регион, вооружив украинскую армию.

— Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Евросоюза. Если вы посмотрите на Черное море, то вам станет очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, которые заходят и выходят из портов на Украине, — заявил Ходжес в интервью изданию Newsweek.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.