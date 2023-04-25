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Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля
Фото: shutterstock

Православная церковь 28 апреля чтит память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. В народе этот день назывался Пудов день.

На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму.

На Пудов день обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу».

Приметы погоды:

Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Днем жарко, ночью прохладно — к теплому и солнечному дню.

Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь.

Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Федор.

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