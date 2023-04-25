Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом «Вызов»

Кадр из фильма «Вызов» / 2023 год

Российский фильм «Вызов» могут выпустить в прокат в Японии. Об этом заявил президент компании «Пандора» Риэ Накано.

— Если честно, я не знала об этом фильме. Впервые узнала о фильме «Вызов» от вас. И очень хочу посмотреть. Я уже запросила российскую сторону и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат, — сказал он.

В минувшую субботу, 22 апреля, компания выпустила в прокат в Японии фильм режиссера Александра Сокурова «Сказка», передает РИА Новости.

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.