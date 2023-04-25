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Гала-концерт в честь подвигов российской армии пройдет в Музее Победы 26 апреля

Араз Салехов
Город
Гала-концерт в честь подвигов российской армии пройдет в Музее Победы 26 апреля
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 26 апреля пройдет гала-концерт культурно-просветительского проекта «Дети Победы. Подвиги российской армии». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— На сцене музея с музыкальными номерами, спектаклями, творческими постановками выступят участники проекта — московские школьники, — говорится в материале.

Кроме того, в событии примут участие автор гимна проекта «Дети Победы» Алана О., заслуженный артист России Дмитрий Дунаев и многие другие. Вести мероприятие будет телерадиоведущая, советский диктор и актриса Анна Шатилова. Оно начнется в 19:00 в Зале Жукова.

Накануне там же прошло открытие художественной выставки «Путь к Победе», состоящей из 30 советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны. На выставке можно увидеть работы художников Виктора Дени, Виктора Корецкого, Виктора Иванова, Петра Мальцева, Кукрыниксов и многих других.

Недавно в Музее Победы прошли соревнования по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic. В нем приняли участие свыше 300 детей в возрасте от 5 до 13 лет.

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