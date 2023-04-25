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В США спрогнозировали наступление РФ на Украине после улучшения погоды

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США спрогнозировали наступление РФ на Украине после улучшения погоды
Фото: Unsplash

Российские военные могут перейти в наступление на нескольких участках фронта после улучшения погоды. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

— Как удержать армию Украины в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это также должно быть среди приоритетов, — цитирует его «Коммерсант».

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может провалиться. Об этом заявило британское издание Financial Times. Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с РФ. Именно этого, по мнению журналистов, на Украине опасаются больше всего.

Контрнаступление ВСУ может начаться через месяц-два, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия. Дожди мешают провести контратаку, поэтому стоит дождаться их окончания, считает министр.

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