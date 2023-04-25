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На этой неделе в Сеченовском университете апробируют новый метод диагностики болезни Альцгеймера. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе университета.

— В Клинике нервных болезней им. А. Я. Кожевникова УКБ № 3 Сеченовского университета Минздрава России 26 апреля 2023 года стартует апробация современного метода диагностики болезни Альцгеймера, — говорится в сообщении.

В исследовании могут принять участие мужчины и женщины от 35 лет с легкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти. Специалисты оценят их состояние по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, передает РИА Новости.

Ученые из Калифорнии выявили связь между частым дневным сном и развитием деменции и болезни Альцгеймера. Соответствующие выводы эксперты сделали, наблюдая за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет. У тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований диагностировали деменцию. Действительно ли дневной сон может быть так опасен для человека, разбиралась «Вечерняя Москва».