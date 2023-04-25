Андрей Бочкарев: Завершается монтаж верхнего строения пути метромоста через реку Ликову

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Специалисты завершают устройство верхнего строения пути (ВСП) метромоста через реку Ликову между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возведение 460-метрового метромоста вышло на финальную стадию. Уже более чем на три четверти выполнена кровля моста, практически завершена установка боковых ламелей, — сказал он.

В ходе работ специалисты уложили и смонтировали рельсошпальную решетку, рабочим осталось выполнить засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей. По словам заммэра, важной частью возведения стоит считать устройство всех инженерных систем. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что установка этого оборудования необходима для надежной и безопасной работы участка продления Солнцевской линии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре 2022 года специалисты начали устройство верхнего строения пути на метромосту через реку Ликову. Как выяснилось, готовность метромоста длиной 460 метров оценивается как высокая.