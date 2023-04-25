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Приметы и советы

Более четырех тысяч квадратных метров самостроя демонтировали в Марьиной Роще

Евгений Силаев
Город
Более четырех тысяч квадратных метров самостроя демонтировали в Марьиной Роще
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На территории района Марьина Роща в Северо-Восточном административном округе (СВАО) демонтировали более четырех тысяч квадратных метров незаконных построек. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обратили внимание на участок по адресу: улица Веткина, владение 2. Он был отдан в аренду собственнику для использования только имеющихся объектов, без права возведения на месте иных построек.

— Однако в его границах были обнаружены дополнительные здания, пристройки, надстройки и навесы для складских целей. Данные объекты общей площадью более четырех тысяч квадратных метров отсутствовали в исходном плане земельного участка, — рассказал Бобров.

Обнаруженные постройки подлежали демонтажу. В данный момент они ликвидированы силами арендатора участка.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Строительство Район Марьина Роща Снос Самострой Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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