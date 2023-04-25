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Приметы и советы

Названы пять видов продуктов, которые портят кожу

Ирина Игнатенко
Общество
Названы пять видов продуктов, которые портят кожу
Фото: Unsplash

Косметолог Татьяна Баллирано рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы улучшить состояние кожи.

В первую очередь она посоветовала исключить из рациона сладкое. Это продукты с высоким гликемическим индексом: конфеты, булочки, газированные напитки. Такая пища провоцирует появление акне и других высыпаний, ускоряет старение кожи.

Также косметолог не рекомендует употреблять соленое. Из-за таких продуктов происходит задержка жидкости, приводящая к отечности на теле и лице.

Баллирано посоветовала исключить из рациона фастфуд и полуфабрикаты. В них много различных добавок и консервантов.

Кроме того, не стоит злоупотреблять молочными продуктами. Может быть изменение кислотности подкожного сала, появление прыщиков, воспалений.

Что касается напитков, то необходимо исключить алкоголь и не злоупотреблять кофе, передает Life.ru.

В свою очередь врач-косметолог Олеся Панченко посоветовала включить в рацион морковь, овсянку, орехи. В этих продуктах содержатся витамины А и Е, что положительно сказывается на здоровье кожи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Косметолог Надежда Петраш рассказала «Вечерней Москве», как ухаживать за кожей в межсезонье.

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