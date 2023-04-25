Кинокритик Шнейдеров рассказал, сможет ли «Вызов» повторить успех «Чебурашки»

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Фильм «Вызов» не повторит успех «Чебурашки» из-за более узкой возрастной аудитории, он не заинтересует детей младше 12 лет. Такое мнение высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Он отметил, что старт фильма в прокате был не таким успешным, как у «Чебурашки». «Вызову» будет сложно повторить его рекорд из-за не столь широкой возрастной аудитории. Фильм вызовет интерес взрослой аудитории, но не будет интересен детям.

По его словам, «Вызов» может собрать в прокате более трех миллиардов рублей.

Шнейдеров назвал предстоящие майские праздники не самым лучшим временем для киноиндустрии. Он отметил, что многие уезжают в это время на дачу и не ходят в кино, передает НСН.

В минувшие выходные отечественный фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Сборы за выходные составили 426 миллиона рублей, передает ФАН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы.