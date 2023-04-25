В МИД России указали на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

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Россия собирается обороняться всеми возможными средствами при неминуемой агрессии против нее. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

При этом российское государство в первую очередь будет стараться урегулировать конфликт мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров.

— Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами, — цитирует дипломата ТАСС.

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что даже продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в 2026 году, не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу».

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предупредил об опасности третьей мировой войны. По его словам, это связано с планом президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в военный конфликт с Россией.