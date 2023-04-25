В МИД России указали на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Россия собирается обороняться всеми возможными средствами при неминуемой агрессии против нее. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
При этом российское государство в первую очередь будет стараться урегулировать конфликт мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров.
— Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами, — цитирует дипломата ТАСС.
Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что даже продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в 2026 году, не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу».
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предупредил об опасности третьей мировой войны. По его словам, это связано с планом президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в военный конфликт с Россией.