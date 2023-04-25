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Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге начнут отключать отопление

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге начнут отключать отопление
Фото: shutterstock

До завершения отопительного сезона в Петербурге остались считанные дни. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Эксперт напомнил, что по установленным нормам подавать тепло в квартиры перестают при установлении среднесуточной температуры в городе выше плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.

Он отметил, что до 26 апреля включительно среднесуточная температура будет превышать восемь градусов. Но с 27 апреля ожидается похолодание с дождями и серьёзными осадками. Среднесуточная температура может снизиться до плюс 5-6 градусов.

В связи с этим метеоролог сообщил, что скорее всего отопление начнут отключать после 9 мая, передает издание «Невские новости».

Отопительный сезон в столице подходит к концу, с понедельника специалисты приступили к отключению подачи тепла, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Отопление будут отключать поэтапно в течение пяти дней, передает РИАМО.

Начина с 12 апреля в связи с потеплением городская система теплоснабжения работает на минимальных параметрах.

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