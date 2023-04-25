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Приметы и советы

Огромную голубую дыру обнаружили у побережья Мексики

Лейла Алиева
В мире
Огромную голубую дыру обнаружили у побережья Мексики
Фото: Pixabay

У побережья полуострова Юкатан в Мексике ученые обнаружили огромную голубую дыру. Об этом сообщает портал Planet Today.

Глубина воронки составляет 247 метров, а площадь — более 13 тысяч квадратных метров. Ее ценность в том, что знания, полученные в ходе исследования дыры, помогут пополнить научные представления о жизни на Земле за несколько тысячелетий до нас. Возможно, получится идентифицировать останки вымерших видов живности.

Голубая дыра — это большая подводная вертикальная пещера. Она образуется при встрече морской воды с известняком. В ней мало кислорода, солнечный свет туда не проникает, однако там могут быть флора и фауна, пишет PT.

Недавно чилийские палеонтологи нашли и изучили доисторическое болото, в водах которого сохранились останки тысяч древних животных. Научный сотрудник Чилийского университета, профессор Изабель Картахена поделилась с «Вечерней Москвой» подробностями.

Болото было найдено в районе залива Кинтеро, в провинции Вальпараиса. Оно образовалось еще в ледниковом периоде, 24–17 тысяч лет назад, и тогда заболоченные земли тянулись на несколько километров от современной береговой линии.

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