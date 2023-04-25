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Приметы и советы

Репродуктолог Виноградова рассказала, как уменьшить риск бесплодия

Ирина Игнатенко
Общество
Репродуктолог Виноградова рассказала, как уменьшить риск бесплодия
Фото: Pexels

Врач-репродуктолог Любовь Виноградова рассказала, как снизить риск развития бесплодия.

Специалист уточнила, что причин для развития заболевания достаточно много как у мужчин, так и у женщин.

По словам врача, спровоцировать заболевание могут нездоровый образ жизни, избыточное питание, которое приводит к ожирению, и малоподвижный образ жизни.

Она подчеркнула, что для предотвращения случаев бесплодия необходима пропаганда здорового образа жизни и снижение частоты хирургических вмешательств. Кроме того, сейчас женщины все чаще откладывают беременность, наиболее благоприятным считается возраст от 20 до 35 лет, передает издание «Невские новости».

В свою очередь акушер-гинеколог Юлия Колода добавила, что в некоторых случаях женщинам нужно избавиться от лишних килограммов до процедуры ЭКО. Минздрав рекомендовал всем россиянкам с индексом массы тела выше 30 похудеть на 10–15 процентов, чтобы улучшить эффективность программ для наступления беременности, передает Nation news.

Врач — акушер-гинеколог консультативно-диагностического центра Видновского перинатального центра Назмия Алиева рассказала, может ли коронавирус привести к бесплодию.

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