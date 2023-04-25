Медведев заявил о растущей перспективе ядерного взрыва

Фото: Администрация президента РФ

Перспектива ядерной войны намного страшнее изменений климата, за которыми люди наблюдают долгое время. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках марафона «Знание».

— Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограмм на квадратный метр, с проникающей радиацией, — отметил он.

По мнению Медведева, подобная перспектива на сегодняшний день, к сожалению, есть, и она растет с каждым днем, передает ТАСС.

Ядерная война между РФ и Соединенными Штатами неизбежна из-за безрассудной политики Америки. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

В начале апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не угрожает никому ядерной войной и не несет ядерной угрозы.