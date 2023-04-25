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Приметы и советы

Врач Сдобников рассказал, как быстро добиться кубиков пресса

Никита Худяков
Общество
Врач Сдобников рассказал, как быстро добиться кубиков пресса
Фото: Пресс-служба Госдумы

Основными причинами выпирающего живота являются слабость мышц и избыток жира из-за недостаточной активности, неправильного питания и гормональных изменений. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Юрий Сдобников.

По его словам, жир в области живота не всегда связан с лишним весом. Врач отметил, что сначала необходимо нормализовать рацион и снизить количество потребляемых углеводов. Можно заменить сладости и хлебобулочные изделия на протеиновые десерты без сахара. Сдобников подчеркнул, что добиться рельефного пресса помогут тренировки.

— Пресс состоит из нескольких типов мышц: прямая, наружные, внутренние косые и поперечная мышца живота. Соответственно, чтобы получить рельеф, стандартных скручиваний недостаточно, — сказал он.

Врач порекомендовал обратить внимание на планку. В данном упражнении нужно втягивать живот, чтобы избежать его надувания, передает Lenta.ru.

Многие мечтают обрести фигуру мечты, не прикладывая особых усилий. По данным ученых, сбрасывать лишний вес можно даже во сне. Какие еще необычные способы позволят сохранять стройность? «Вечерняя Москва» собрала самые интересные методы.

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