Врач Сдобников рассказал, как быстро добиться кубиков пресса

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Основными причинами выпирающего живота являются слабость мышц и избыток жира из-за недостаточной активности, неправильного питания и гормональных изменений. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Юрий Сдобников.

По его словам, жир в области живота не всегда связан с лишним весом. Врач отметил, что сначала необходимо нормализовать рацион и снизить количество потребляемых углеводов. Можно заменить сладости и хлебобулочные изделия на протеиновые десерты без сахара. Сдобников подчеркнул, что добиться рельефного пресса помогут тренировки.

— Пресс состоит из нескольких типов мышц: прямая, наружные, внутренние косые и поперечная мышца живота. Соответственно, чтобы получить рельеф, стандартных скручиваний недостаточно, — сказал он.

Врач порекомендовал обратить внимание на планку. В данном упражнении нужно втягивать живот, чтобы избежать его надувания, передает Lenta.ru.

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