Незаконный пункт шиномонтажа ликвидировали в Царицыне

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Москва, Бакинская улица, 28Б Карта всех событий

В столичном районе Царицыно ликвидировали незаконный пункт ремонта автомобильных колес. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Самострой обнаружили на юге Москвы по адресу: улица Бакинская, владение 28Б. Там была установлена металлическая постройка, в которой оборудовали шиномонтаж, а также предоставляли услуги по заправке кондиционеров. Общая площадь земельного участка составила 21 квадратный метр.

— Оснований для занятия земельного участка не было: разрешительная документация на строительство не выдавалась, земля под шиномонтаж не предоставлялась. Строение на технический и кадастровый учеты не поставлено, права собственности на объект не зарегистрированы. Учитывая наличие признаков нарушения, была организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка, — рассказал Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости потребовала от владельца демонтировать незаконный шиномонтаж. К настоящему моменту объект уже демонтировали.

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