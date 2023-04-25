Экс-разведчик США Риттер назвал Путина величайшим человеком столетия

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

— Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия, — отметил он.

По мнению Риттера, российский лидер спас страну после смутных времен девяностых годов. Благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне, заметил экс-офицер.

Также Риттер напомнил, что именно Путину удалось добиться огромного успеха в Сирии. Там военные РФ успешно дали отпор террористическим формированиям и сумели освободить захваченные ими районы.

Рейтинг доверия Путину в РФ превышает 80 процентов. Опрос ВЦИОМ показал, что деятельность президента одобряют 77,5 процента опрошенных.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.