Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-разведчик США Риттер назвал Путина величайшим человеком столетия

Лейла Алиева
В мире
Экс-разведчик США Риттер назвал Путина величайшим человеком столетия
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин является одним из величайших людей этого столетия. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

— Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия, — отметил он.

По мнению Риттера, российский лидер спас страну после смутных времен девяностых годов. Благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне, заметил экс-офицер.

Также Риттер напомнил, что именно Путину удалось добиться огромного успеха в Сирии. Там военные РФ успешно дали отпор террористическим формированиям и сумели освободить захваченные ими районы.

Рейтинг доверия Путину в РФ превышает 80 процентов. Опрос ВЦИОМ показал, что деятельность президента одобряют 77,5 процента опрошенных.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.

Россия США Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Никита Миронов
Никита Миронов

«Цифровизация учета»: зачем нужны электронные повестки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте