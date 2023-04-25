Таможенники пресекли контрабанду бронежилетов из Крыма в Японию

Фото: Пресс-служба ФТС России

В Крыму таможенники пресекли попытку переслать бронежилеты в Японию. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, 22-летний житель Симферополя попытался незаконно переправить в Японию бронепанели от общевойскового бронежилета. Он отправил две посылки, которые по документам были обозначены гражданскими. Обман вскрылся при проверке отправлений.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела. Во время обысков в квартире подозреваемого обнаружили военную экипировку: защитные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения. Также таможенники изъяли документы, жесткие диски и компьютеры.

Теперь подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Другого контрабандиста таможенники задержали в аэропорту Шереметьево в столичном регионе. Иностранец попытался пронести через «зеленый коридор» драгоценные камни на шесть миллионов рублей.