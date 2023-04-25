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Песков заявил, что обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки

Никита Худяков
Общество
Песков заявил, что обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия продолжает наблюдать за зерновой сделкой, но обстоятельства не складываются в пользу ее продления. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Что касается сделки — дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки, — сказал он.

Песков отметил, что мировой продовольственный кризис не является следствием выпадения с рынка российского и украинского зерна, передает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

В то же время зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею «недоумков из G7» по возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. По его словам, при подобном исходе событий для Европы «закончится зерновая сделка и многое другое».

Во многих сферах Евросоюз все еще зависит от России. Поэтому запрет экспорта предполагает множество исключений. При этом запрещенным к поставке товарам Россия постепенно находит замену. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Маркелов.

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