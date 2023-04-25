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Суд приговорил жительницу Подмосковья к 10 годам колонии за избиение подруги до смерти

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил жительницу Подмосковья к 10 годам колонии за избиение подруги до смерти
Фото: shutterstock

В Подмосковье суд приговорил к 10 годам колонии женщину, которую обвиняли в избиении подруги до смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома в Лыткарине 21 января 2023 года. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с подругой. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина два раза ударила оппонентку рукой и один раз ногой в лицо. От полученных травм знакомая скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал фигурантку виновной и приговорил ее к 10 годам исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Другое преступление произошло на севере столицы. Арендатор напал на хозяйку квартиры и избил ее до смерти. Злоумышленника задержали.

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