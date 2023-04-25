31 жилой дом строят и проектируют по программе реновации в Южном округе

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Южном административном округе столицы в рамках Программы реновации новые квартиры получат жители 354 домов.

— Больше всего таких домов располагается в Царицыно —141 здание. С момента старта программы были введены в эксплуатацию 23 дома на более чем 5 тысяч квартир, снесено 19 ветхих домов, больше всего таких зданий располагалось в районе Чертаново Южное. Для дальнейшего переселения на территории округа строят и проектируют 31 новостройку. В стадии строительства находятся 13 зданий, в проектировании — еще 18 новостроек, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам в рамках пресс-тура.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Ранее глава ведомства отмечал, что с 1 января 2023 года было введено в эксплуатацию 19 новостроек площадью 377,5 тысячи кв. м, в них расположены более 6,5 тысячи квартир, благодаря чему в новые квартиры смогут переехать еще порядка 13 тысяч участников программы реновации. За три месяца этого года лидерами по вводу недвижимости при реализации программы стали Южный и Северный административные округа — в каждом из них сдали по четыре дома. За аналогичный период 2022 года были введены в эксплуатацию 11 домов. Таким образом, в первом квартале 2023 года объем ввода нового жилья по программе увеличился более чем в полтора раза.