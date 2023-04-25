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Пенсионер из Подмосковья погиб под колесами трактора-культиватора

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионер из Подмосковья погиб под колесами трактора-культиватора
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Московская область, Раменский городской округ, деревня Лаптево Карта всех событий

В Подмосковье пенсионер погиб после того, как попал под колеса трактора-культиватора. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Трагедия произошла 22 апреля в деревне Лаптево Раменского района. 70-летний местный житель проводил работы на своем земельном участке. Когда мужчина вывозил трактор из сарая, то он за что-то зацепился. Пенсионер решил высвободить 100-килограммовый мотоблок и подтолкнул его в обратном направлении, однако культиватор неожиданно резко дернулся вперед, и хозяин участка оказался под ним.

Из-под трактора мужчину достали родственники и сосед. Пенсионера госпитализировали с серьезными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 24 апреля пожилой владелец техники скончался в больнице.

Как сообщил «МК», по данному факту полиция проводит проверку.

Другая трагедия произошла на МКАД. Водитель грузовика остановился на обочине из-за поломки и вышел на проезжую часть. Неожиданно фура начала движение и задавила шофера. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подмосковье Пенсионеры Проверки Раменский район Московская область
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