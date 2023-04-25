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Приметы и советы

Законопроект о налоговых поправках отозвали из Госдумы

Полина Пашкина
Общество
Законопроект о налоговых поправках отозвали из Госдумы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Кабинет министров Российской Федерации отозвал для уточнений законопроект о налоговых поправках, включая НДФЛ для работающих из-за рубежа. Об этом в среду, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства России.

Законопроект подразумевал, что в ряде случаев российские компании будут обязаны взимать 30 процентов НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. В случае его принятия поправки должны были вступить в силу с 1 января.

— В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу, — приводит сообщение пресс-службы кабмина РФ ТАСС.

Согласно сведениям близкого к правительству источника, на который ссылается издание «Ведомости», в Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками. Речь идет в том числе о платформах YouTube и Instagram*.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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