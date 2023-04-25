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Полиция задержала иностранного телефонного мошенника, который обокрал более 40 человек

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала иностранного телефонного мошенника, который обокрал более 40 человек
Фото: shutterstock

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали иностранного гражданина, который подозревается в серийном хищении денег при помощи телефонного мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, злоумышленник действовал в составе организованной группы. Участники банды звонили гражданам России и представлялись сотрудниками банков. Они сообщали жертвам, что на них хотят оформить заем. После этого аферисты убеждали потерпевших, что нужно снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета». Таким образом от рук преступников пострадали как минимум 40 человек.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция и ФСБ задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний иностранец. Во время обыска у него обнаружили телефонную базу, которая содержала более 15 тысяч номеров граждан РФ.

В отношении молодого человека возбуждено 18 уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу.

Полиция продолжает разыскивать соучастников, а также проверять задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

О другом мошенничестве стало известно в понедельник, 24 апреля. Аферисты смогли похитить 44 миллиона рублей у бывшего чиновника.

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