Семь новых персонажей появятся в праздничные дни в столичном парке развлечений

Фото: пресс-служба «Острова Мечты»

1 мая в городской прогулочной зоне «Острова Мечты» состоится презентация новых символов столичного парка развлечений — Дримчиков. Посетителям расскажут историю возникновения персонажей и предложат поучаствовать вместе с ними в бесплатных веселых играх и творческих мастер-классах. Все мероприятия для посетителей будут бесплатны.

1 мая на площади «Москва» в городском парке развлечений гостей познакомят с новыми героями «Острова Мечты» — веселыми оранжевыми треугольниками. Семь новых забавных персонажей устроят для взрослых и детей веселый праздник.

— История появления Дримчиков неразрывно связана с логотипом нашего парка, представленным в виде семи треугольников. Наши персонажи Алекс, Забава, Герой, Буян, Мия, Стас и Август имеют собственный характер и отличительные фразы, которые раскрывают их индивидуальность. Все герои олицетворяют различные эмоции и черты характера, поэтому каждый посетитель сможет найти наиболее похожего на себя персонажа. Дримчики — новые официальные символы городского парка развлечений. Мы также планируем выпускать сувениры и активно продвигать персонажей вне парка с помощью оригинальной мультипликации, чтобы сделать Дримчиков популярными не только среди гостей нашего парка, но и у широкой аудитории, — рассказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям столичного парка развлечений Екатерина Лошкарева.

В праздничный день гости парка смогут приготовить леденцы из карамели вместе с Забавой и создать оригинальный дизайн на кепках вместе со Стасом.

А Мия, Буян, Август, Алекс и Герой проведут для посетителей праздника веселую анимационную программу: всеми любимые с детства игры «ручеек» и «море волнуется», соревнования с угадыванием предметов и цветов, познавательные викторины, эстафеты на скорость и прохождение полосы препятствий с завязанными глазами.

Кроме того, Мия поможет всем желающим задекорировать солнцезащитные очки, а Буян покажет гостям необычные способы росписи виниловых пластинок.

Август проведет для детишек мастер-класс по созданию арт-рисунков из песка в бутылке, а Алекс покажет юным посетителям парка, как при помощи гирлянды, фигурок животных и блестящего декора создать волшебный светильник.

Детишки также получат увлекательный мастер-класс от Героя по конструированию воздушных змеев.

А вечером всех посетителей городского парка развлечений ждет яркое завершение праздника: музыкальная дискотека, бумажное шоу и шоу мыльных пузырей.

Вход на мероприятие свободный.